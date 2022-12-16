Американец похитил и несколько недель истязал беременную женщину

Житель штата Мичиган, 36-летний Майкл Барахас похитил беременную женщину, в течение трех недель силой удерживал ее в своем доме и неоднократно насиловал. О зверствах американца сообщил канал Fox News.
Молодую женщину в конце ноября выгнали из дома. Барахас заметил ее на дороге и предложил ночлег. В доме он набросился на гостью, привязал к кровати и позже неоднократно насиловал. Кроме того, Барахас приглашал других людей, которые также насиловали пленницу.
Жертва трижды пыталась сбежать, но каждый раз ее ловили. Барахас грозился, что вцепится заточенными зубами в горло женщине, если она не станет подчиняться.
Пленнице удалось спастись, когда у нее возникли осложнения беременности. Осматривавшие ее врачи поняли, что женщина попала в беду, и сообщили полиции. Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Барахаса и арестовали мужчину.
Ему предъявили многочисленные обвинения, в том числе хранение наркотиков, сексуальное насилие, похищение и торговлю людьми. Барахас уже находится в тюрьме, полиция ведет розыск его сообщников.