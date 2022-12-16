Американец похитил и несколько недель истязал беременную женщину

Молодую женщину в конце ноября выгнали из дома. Барахас заметил ее на дороге и предложил ночлег. В доме он набросился на гостью, привязал к кровати и позже неоднократно насиловал. Кроме того, Барахас приглашал других людей, которые также насиловали пленницу.