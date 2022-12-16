Борзова: Пугачева не захотела петь про инвалидов и заставила переписать текст песни «Паромщик»

Зиновьев хотел рассказать о человеке, который в послевоенные годы на пароме переправлял инвалидов и сирот. В основе этого лежала реальная история, которая запала в душу композитору. Но Пугачева петь про сирот и инвалидов отказалась, поэтому все пришлось переписывать.