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Борзова: Пугачева не захотела петь про инвалидов и заставила переписать текст песни «Паромщик»

Шоу-бизнес
Борзова: Пугачева не захотела петь про инвалидов и заставила переписать текст песни «Паромщик»

Из-за того, что певица Алла Пугачева не захотела исполнять песню про инвалидов, поэту Николаю Зиновьеву пришлось переписывать композицию «Паромщик». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила жена автора, актриса Елена Борзова.

Песня «Паромщик» в какой-то мере стала для Примадонны знаковой. Ведь именно с ней она стала финалисткой проекта «Песни года-85». Однако, как оказалось, композиция про возлюбленных изначально имела совсем другой контекст.

Зиновьев хотел рассказать о человеке, который в послевоенные годы на пароме переправлял инвалидов и сирот. В основе этого лежала реальная история, которая запала в душу композитору. Но Пугачева петь про сирот и инвалидов отказалась, поэтому все пришлось переписывать.

Напомним, после февральских событий Примадонна резко охладела к российской публике. Принимать выбор и мнение народа, который сделал ее звездой, она посчитала слишком низким для своей персоны. Певица сбежала с детьми в Израиль, предварительно назвав всех россиян «рабами и холопами»
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