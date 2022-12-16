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ЛДПР предложила ввести институт наставников для выходящих из интернатов сирот

Общество
ЛДПР предложила ввести институт наставников для выходящих из интернатов сирот

ЛДПР подготовила законопроект об институте наставников для достигших 18-летнего возраста сирот, которые покидают интернаты. Об инициативе сообщает РИА Новости.

Авторы законопроекта предлагают закрепить в законодательстве понятие «Общественный наставник». Это поможет эффективнее «взаимодействовать с органами власти в интересах сироты», отметил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Депутат рассказал, что выходя из интернатов, сироты часто остаются со всеми проблемами один на один. Парламентарий надеется, что институт общественных наставников войдет в жизнь страны.
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