ЛДПР предложила ввести институт наставников для выходящих из интернатов сирот

ЛДПР подготовила законопроект об институте наставников для достигших 18-летнего возраста сирот, которые покидают интернаты. Об инициативе сообщает РИА Новости.
Авторы законопроекта предлагают закрепить в законодательстве понятие «Общественный наставник». Это поможет эффективнее «взаимодействовать с органами власти в интересах сироты», отметил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.
Депутат рассказал, что выходя из интернатов, сироты часто остаются со всеми проблемами один на один. Парламентарий надеется, что институт общественных наставников войдет в жизнь страны.