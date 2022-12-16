Количество погибших в результате аварии в Хабаровском крае увеличилось до восьми человек

Число жертв аварии с автобусом в Хабаровском крае выросло до восьми человек. Еще один пострадавший умер после операции в Троицкой центральной районной больнице. Об этом во время беседы с РИА Новости рассказала главный врач клиники Светлана Кирдяшова.
По ее словам, врачи провели операцию тяжелому пациенту. К сожалению, он умер от травм, которые были несовместимы с жизнью. В данный момент три пациента находятся в медучреждении, а 19 человек отправили в Хабаровск.
В региональном ГИБДД сообщили, что происшествие случилось утром 16 декабря на дороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Инцидент случился в девяти километрах от поворота к населенному пункту Троицкое.