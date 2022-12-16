МИД: Россия продолжает переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном

Переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
Дипломат указал, что в Москве обратили внимание на то, как в медийном пространстве распространяются цитаты партнеров по переговорам, которые вырваны из контекста. Особенно делается акцент на Узбекистане и то, что он не принимает это дело.
Сентюрин указал, что переговоры в процессе, и они не завершены. При этом могут быть какие-то суждения или реплики, которые «брошены на ногах». На основании этого СМИ делают ранние выводы, подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсуждали создание «тройственного газового союза». Речь идет о для координации действий при транспортировке российского газа по территориям этих Казахстана и Узбекистана.