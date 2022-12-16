Пользователей Twitter возмутили слова Шольца о России, Украине и энергокризисе

Пользователи соцсетей осудили слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о преодолении кризиса в Европе, поддержке Украины и обложении России санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.
Шольц в соцсетях отмечал, что Европа реагирует на кризис решительно и мощно, на поддержку Украины заложили еще 18 млрд евро, готовится девятый пакет санкций против России. Кроме того, Евросоюз получил новый импульс в расширении, а налогообложение для крупных компаний стало минимальным. По мнению канцлера Германии, это хороший результат.
Пользователи Twitter негативно воспринял слова Шольца. Комментатор Markus Haintz счел, что «хорошим результатом» была бы волна отставок в правительстве Германии. Пользователь NotLikeYou_xD посетовал, что канцлер позволяет «своим же людям умирать с голоду». Meira Erler посоветовала выбросить 18 млрд в окно. Результат, по ее мнению, был бы таким жжет.