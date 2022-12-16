Пользователей Twitter возмутили слова Шольца о России, Украине и энергокризисе

Шольц в соцсетях отмечал, что Европа реагирует на кризис решительно и мощно, на поддержку Украины заложили еще 18 млрд евро, готовится девятый пакет санкций против России. Кроме того, Евросоюз получил новый импульс в расширении, а налогообложение для крупных компаний стало минимальным. По мнению канцлера Германии, это хороший результат.