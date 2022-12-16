ДТП в Хабаровском крае, где погибли восемь человек: что известно к этому часу

Прокуратура региона сообщает, что в автобусе перевозили вахтовых работников ООО «Амур минералс». Большинство пострадавших госпитализированы в Троицкую ЦРБ. По данным минздрава региона, три человека находятся в тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней степени тяжести. Часть пациентов транспортируют санитарной авиацией в региональный центр — Хабаровск. На место уже вылетел второй вертолет с медиками.