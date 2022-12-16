ДТП в Хабаровском крае, где погибли восемь человек: что известно к этому часу

Крупное дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находились три десятка вахтовиков, унесло жизни восьми человек. Инцидент произошел в Нанайском районе Хабаровского края 16 декабря.
Согласно данным регионального главка ГИБДД, авария произошло на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса Golden Dragon не смог справиться с управлением на повороте, в результате чего автобус съехал в кювет и упал на бок.
Прокуратура региона сообщает, что в автобусе перевозили вахтовых работников ООО «Амур минералс». Большинство пострадавших госпитализированы в Троицкую ЦРБ. По данным минздрава региона, три человека находятся в тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней степени тяжести. Часть пациентов транспортируют санитарной авиацией в региональный центр — Хабаровск. На место уже вылетел второй вертолет с медиками.
Прокурор Нанайского района Андрей Сова и заместитель прокурора Хабаровского края Олег Алексеев прибыли на место происшествия. Они проводят проверку соблюдения правил перевозки пассажиров индивидуальным предпринимателем, в чьем владении находится автобус.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава региона Михаил Дегтярев распорядился, что из резервного фонда края семьям погибших в ДТП выплатят по миллиону рублей, пострадавшие получат 500 тысяч. «Амур минералс» также сообщила, что поможет семьям погибших и пострадавшим.