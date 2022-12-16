Дочь Анны Ковальчук намерена обзавестись семьей через пару лет

Дочь актрисы Анны Ковальчук, получившей известность благодаря роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия», планирует создать семью. Об этом она рассказала в журнале «Антенна-Телесемь».
Девушка отпраздновала 22-е день рождения в октябре. Юный возраст не мешает ей задумываться о серьезных вещах.
«И, конечно, я хочу семью. Уже вижу, что в ближайшие годы ее создам, выйду замуж, стану мамой», – призналась артистка.
Актерское портфолио звездной наследницы уже может похвастаться большими и не очень ролями. Но несмотря на это, Ковальчук-младшая не намерена продолжать династию. По ее словам, она хочет связать свою жизнь с бизнесом.