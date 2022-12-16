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NYT рассказал об опасности коронавируса даже после смерти носителя

Общество
NYT рассказал об опасности коронавируса даже после смерти носителя

Коронавирусная инфекция может распространяться даже после того, как ее носитель умер. Об этом сообщает New York Times.

Издание сравнило такое явление с фильмом ужасов про зомби-апокалипсис. Инфекция способна продолжать жить в теле умершего больного и распространяться на других. К такому выводу пришла обозреватель NYT Апурва Мандавилли.

Ученый японского университета Тиба Хисако Сайто заявил, что в некоторых государствах тела жертв COVID-19 отправляют домой или оставляют без присмотра. Это является большой проблемой. По словам Сайто, тело остается заразным в течение еще 17 дней после смерти.

Обозреватель NYT рассказала, что в 2020 году правительство Японии сообщило населению о необходимости ограничить контакты с телами умерших от последствий коронавируса. Кроме того, оно рекомендовало кремировать тело в течение суток после гибели.
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