NYT рассказал об опасности коронавируса даже после смерти носителя

Коронавирусная инфекция может распространяться даже после того, как ее носитель умер. Об этом сообщает New York Times.
Издание сравнило такое явление с фильмом ужасов про зомби-апокалипсис. Инфекция способна продолжать жить в теле умершего больного и распространяться на других. К такому выводу пришла обозреватель NYT Апурва Мандавилли.
Ученый японского университета Тиба Хисако Сайто заявил, что в некоторых государствах тела жертв COVID-19 отправляют домой или оставляют без присмотра. Это является большой проблемой. По словам Сайто, тело остается заразным в течение еще 17 дней после смерти.
Обозреватель NYT рассказала, что в 2020 году правительство Японии сообщило населению о необходимости ограничить контакты с телами умерших от последствий коронавируса. Кроме того, оно рекомендовало кремировать тело в течение суток после гибели.