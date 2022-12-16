Жители Петербурга в очередной раз столкнулись с сильными пробками из-за неубранного снега

Неубранный снег в очередной раз не дает покоя жителям Петербурга. Администрация губернатора Александа Беглова снова не смогла заставить коммунальщиков выполнять свою работу качественно.
Жители Петербурга потратят большое число времени в многокилометровых пробках. Проживающие в некоторых районах Северной столицы не смогут пробраться сквозь снежные завалы, поскольку все пути для проезда и прохода оказались в сугробах.
Хоть снегоуборочная техника и работает в пятницу утром, ее не хватает. Коммунальщики все равно не справляются с нагрузками.
Администрация Беглова, вероятно, не учится на своих ошибках. Снежный коллапс в городе случается практически уже которую зиму подряд. Жители постоянно требуют эффективных мер, но Смольный игнорирует потребности петербуржцев.