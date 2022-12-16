Половина россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения

Еще 47% опрошенных россиян рассказали, что их рабочий настрой и продуктивность остается на прежнем уровне к концу года. Также 26% поделились, что им помогают справиться с плохим настроем психологи, еще 26% проголосовали за любимое хобби и 25% отметили положительный результат от общения с близкими, передает «Газета.ru».