Половина россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения

Порядка 37% россиян рассказали, что ощущают сильную усталость к концу года, а еще половина признались, что не чувствуют новогоднего настроения. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса по управлению здоровье Budu и аналитического агентства A2:Research.
Еще 47% опрошенных россиян рассказали, что их рабочий настрой и продуктивность остается на прежнем уровне к концу года. Также 26% поделились, что им помогают справиться с плохим настроем психологи, еще 26% проголосовали за любимое хобби и 25% отметили положительный результат от общения с близкими, передает «Газета.ru».
Среди офисных сотрудников 74% признались, что мечтают просто дотянуть до праздников, а еще 55% не готовы к активным праздничным дням. Среди удаленных работников 67% рассказали, что чувствуют себя хорошо и предвкушают праздники.