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Дезертир ВСУ обвинил иностранных чернокожих наемников в мародерстве

Армия
Дезертир ВСУ обвинил иностранных чернокожих наемников в мародерстве

Зарубежные чернокожие наемники в селе Курдюмовка в Донецкой Народной Республике занимались мародерством и катались на украденных велосипедах. Об этом сообщил РИА Новости местный житель Дмитрий Горецкий, который дезертировал из украинских вооруженных сил.

По его словам в село в середине ноября приезжали чернокожие наемники. При этом боевики разговаривали даже не на украинском языке. Они находились там в течение трех дней.

Чернокожие боевики за это время успели украсть у дяди Горецкого мотоцикл. Они вели себя как дома, ездили на чужих велосипедах и украли все, что могли.
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