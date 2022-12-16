Дезертир ВСУ обвинил иностранных чернокожих наемников в мародерстве

Зарубежные чернокожие наемники в селе Курдюмовка в Донецкой Народной Республике занимались мародерством и катались на украденных велосипедах. Об этом сообщил РИА Новости местный житель Дмитрий Горецкий, который дезертировал из украинских вооруженных сил.
По его словам в село в середине ноября приезжали чернокожие наемники. При этом боевики разговаривали даже не на украинском языке. Они находились там в течение трех дней.
Чернокожие боевики за это время успели украсть у дяди Горецкого мотоцикл. Они вели себя как дома, ездили на чужих велосипедах и украли все, что могли.