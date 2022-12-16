Сенат утвердил оборонный бюджет США на следующий год

Сенат США утвердил оборонный бюджет страны на следующий год вслед за Палатой представителей. Его объем составит около 850 млрд долларов, следует из результатов голосования.
Документ набрал 79 из 100 голосов сенаторов. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден. Оборонный бюджет страны увеличится с 778 млрд долларов в прошлом году до рекордных 847,3 млрд долларов в 2023 году.
Из этой суммы 6 миллиардов долларов пойдут на сдерживание РФ в Европе. Еще 10 млрд долларов США планируют потратить на военную помощь Тайваню. Украине выделят 800 млн долларов.
Согласно документу, США собираются добиваться исключения России из некоторых международных организаций, включая G20. Кроме того, оговаривается необходимость санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ и запрет на обмен информацией о противоракетной обороне с российской стороной.