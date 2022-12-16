Посольство России: новые санкции США доказывают бессильную злобу

Очередные ограничительные меры в отношении России доказывают бессильную злобу США. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале посольства РФ.
По словам дипломатов, в этот раз в списке инструментов «наказания» России за суверенный внешнеполитический курс оказались санкции на работу компании, которая занимается прокатом велосипедов. Посольство задалось вопросом, что это, если не бессильная злоба США. Россия продолжит собственное развитие и не будет обращать внимание на внешнее давление.
Ранее американское министерство финансов ввело ограничения в отношении яхты Nirvana. Она, по информации ведомства, принадлежит бизнесмену Владимиру Потанину.