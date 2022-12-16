Посольство России: новые санкции США доказывают бессильную злобу

По словам дипломатов, в этот раз в списке инструментов «наказания» России за суверенный внешнеполитический курс оказались санкции на работу компании, которая занимается прокатом велосипедов. Посольство задалось вопросом, что это, если не бессильная злоба США. Россия продолжит собственное развитие и не будет обращать внимание на внешнее давление.