Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении энергетического предприятия

Украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении энергетического объекта в одной из областей Украины, что привело к ограничению теплоснабжения. Об этом информирует пресс-служба компании.
Оборудование энергетического предприятия компании отключилось в результате ударов 15 декабря. Сейчас объект отключен от энергосистемы.
Остановка работы предприятия привела к ограничению теплоснабжения в регионе. ДТЭК не уточняет, о какой области Украины идет речь.
Аварийные отключения были введены в Киевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины в четверг. Указывалось, что в результате аварийного повреждения электросети обесточена часть города Хмельницкого и Хмельницкой области.