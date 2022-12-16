Читатели Daily Mail призвали нацелить «Ярс» на экс-премьера Великобритании Джонсона

Британцы с юмором отреагировали на видео загрузки в шахту межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс». В комментариях на сайте Daily Mail они предложили нацелить ракету на экс-премьера Бориса Джонсона.
Пользователь deckhook отметил, что в случае удара по Лондону «разрешится миграционный кризис». Комментатор lord of footlands счел, что «это может улучшить обстановку» в британской столице.
Читатель KdeA66 заявил, что Великобритания ведет токсичную политику, а экс-премьер разжигает ее. Комментатор PT07 посоветовал нацелить «Ярс» на Джонсона, которые «велел» президенту Украины Владимиру Зеленскому «не идти на мирные переговоры».