Риелтор Усачева: москвичи покупают недвижимость в Сочи с целью инвестиций

Москвичи реже всех остальных покупают недвижимость в Сочи, чтобы в ней жить. Об этом «Ленте.ру» рассказала гендиректор «Городского риелторского центра Сочи» Юлия Усачева.
По ее словам, жители столицы приобретают объекты на популярном российском курорте ради инвестиций или для отдыха в летний период. На сегодняшний день повышенной популярностью среди москвичей пользуются комплексы апартаментов с управляющими компаниями.
Эксперт отметила, что при выборе жилья они ориентируются, в том числе, на близость к морю. Москвичи также рассматривают к покупке более дорогую недвижимость по сравнению с жителями других областей.