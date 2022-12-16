Бонусы клиентов российских банков начали пропадать из-за ботов

Вредоносные боты крадут бонусы у россиян с банковских карт и покупают на них товары повышенного спроса. Об этом рассказали в компании-разработчике решений для защиты от кибератак Servicepipe.
Еще в 2022 году почти 40% трафика, проходящего через онлайн-ресурсы магазинов, не принадлежало пользователям. С начала года доля вредоносных ботов выросла в 1,5 раза, передает РИА Новости.
Такие боты могут создавать не только паразитный трафик, который преобразовывается в атаки, но и искусственный дефицит товаров повышенного спроса, делая заказы на маркетплейсах на них. Это создает проблемы реальным покупателям онлайн-магазинов.