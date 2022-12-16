Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РЖД начали выдавать билеты на чековой ленте вместо традиционных

Общество
РЖД начали выдавать билеты на чековой ленте вместо традиционных

ОАО «РЖД» при продаже билетов на поезда дальнего следования почти во всех кассах в России вместо бумажных бежевых бланков выдает билеты на чековой ленте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Большинство пассажиров предпочитают покупать билеты онлайн, однако некоторые предпочитают приобретать билеты в кассах. Раньше билет представлял собой прямоугольный бежевый бланк, в которым есть информация о поезде и пассажире.

Теперь же он выглядит как чек из магазина. Кассы при оформлении проездных документов выдают билеты, распечатанные на специальной чековой термоленте с реквизитами поездки.
РЖД билеты поезд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду