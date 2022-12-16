РЖД начали выдавать билеты на чековой ленте вместо традиционных

ОАО «РЖД» при продаже билетов на поезда дальнего следования почти во всех кассах в России вместо бумажных бежевых бланков выдает билеты на чековой ленте. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Большинство пассажиров предпочитают покупать билеты онлайн, однако некоторые предпочитают приобретать билеты в кассах. Раньше билет представлял собой прямоугольный бежевый бланк, в которым есть информация о поезде и пассажире.
Теперь же он выглядит как чек из магазина. Кассы при оформлении проездных документов выдают билеты, распечатанные на специальной чековой термоленте с реквизитами поездки.