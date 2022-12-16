Льняное масло оказалось самым богатым на омега-3 отечественным продуктом

Льняное семя почти не уступает рыбным продуктам по содержанию омега-3. Об этом рассказал руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.
Льняное масло, как и льняное семя можно купить во многих российских магазинах. Семена можно заливать водой и оставлять на ночь. Это блюдо не только богат на омега-3, но и содержит белок.
Кроме того, льняное семя полезно для тех, кто ведет активный образ жизни, так как оно восполняет затраченные микронутриенты. Светлана Бронникова в беседе с агентством «Прайм» порекомендовала наполнять свою тарелку разноцветной едой и питаться разными продуктами. При готовке лучше всего использовать овощи, мясо, рыбу, крупы и масла.