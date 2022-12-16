Льняное масло оказалось самым богатым на омега-3 отечественным продуктом

Кроме того, льняное семя полезно для тех, кто ведет активный образ жизни, так как оно восполняет затраченные микронутриенты. Светлана Бронникова в беседе с агентством «Прайм» порекомендовала наполнять свою тарелку разноцветной едой и питаться разными продуктами. При готовке лучше всего использовать овощи, мясо, рыбу, крупы и масла.