Студия Hammerstone приступила к работе над экранизацией Death Stranding

Студия Hammerstone Studios начала работу над экранизацией Death Stranding Хидео Кодзимы. Об этом сообщил портал Deadline.
Затраты на киноленту студия возьмет на себя. Это объясняется желанием «сохранить творческую свободу». На данный момент места сценариста, режиссера и актеров остаются вакантными. Известно лишь, что Кодзима станет одним из продюсеров проекта. Примут ли участие в фильме актеры, которые играли персонажей в игре – непонятно.
Детальной информации о ленте еще нет, но в статье отмечается, что в экранизации будут «моменты, которых не было в игре». Они в результате станут каноном и внесут свою лепту в развитие истории Death Stranding.