Помогая Украине, американские власти совершенно не заботятся о внешнем долге страны. С таким мнением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин.
Политик отметила, что каждый месяц помощь Украине обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов в 1,5 миллиарда долларов. Ежедневно к американскому государственному долгу в 31 триллион долларов добавляется по 6,4 миллиарда долларов, подчеркнула она.
Марджори Грин заботит тот факт, что никто не интересуется мнением граждан США, платящих налоги, на которых содержится режим чужой страны. По мнению конгрессвумен, никому до них просто нет дела.