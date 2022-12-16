БЕЗФИЛЬТРОВ с Анной Калашниковой: Россия — страна контрастов и уникального стиля

События последних месяцев не оставляют равнодушными никого, и представители шоу-бизнеса — не исключение. В новом сезоне проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев встречается с известными личностями, которые всецело поддерживают Россию и специальную военную операцию. В новом выпуске Антон пообщался с российской актрисой, певицей и ведущей Анной Калашниковой.
Ведущий и героиня выпуска встречаются в бутике модной одежды. Патриотка Анна Калашникова открыла свой первый бутик в 2014 году. Для модников она собрала в нем жемчужины авторства российских дизайнеров. Анна утверждает, что у ушедших с нашего рынка магазинов миллионы одинаковых платьев по всему миру, а в ее бутике можно найти уникальные по своему дизайну экземпляры. Гостья программы вспоминает казусы, когда знаменитости приходили на красную дорожку в идентичных нарядах производства западных корпораций. Анна уверена, за эксклюзивом — только к российским кутюрье.
Многие деловые контакты Анны Калашниковой были связаны с Украиной. Певица, актриса и ведущая рассказывает, как сейчас складываются ее деловые отношения с коллегами из Одессы и Киева. Некоторые в свете последних событий прекратили с ней общение. Анна искренне недоумевает, ведь творчество, по мнению героини, должно существовать вне политики.
В выпуске Анна Калашникова вручает ведущему Антону Беккужеву премию I’m famous. Награда присуждается звездам, бизнесменам, меценатам и просто людям с добрым сердцем. Собранные средства поддерживают малышей от 3 до 6 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
О воспитании сына, новых творческих проектах, мечтах о семье и о любви к России ─ в новом выпуске программы #БЕЗФИЛЬТРОВ с Анной Калашниковой.