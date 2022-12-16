БЕЗФИЛЬТРОВ с Анной Калашниковой: Россия — страна контрастов и уникального стиля

Ведущий и героиня выпуска встречаются в бутике модной одежды. Патриотка Анна Калашникова открыла свой первый бутик в 2014 году. Для модников она собрала в нем жемчужины авторства российских дизайнеров. Анна утверждает, что у ушедших с нашего рынка магазинов миллионы одинаковых платьев по всему миру, а в ее бутике можно найти уникальные по своему дизайну экземпляры. Гостья программы вспоминает казусы, когда знаменитости приходили на красную дорожку в идентичных нарядах производства западных корпораций. Анна уверена, за эксклюзивом — только к российским кутюрье.