«Морально готовят к войне с Россией»: Журавлев о целях продажи HIMARS Литве

Американцам очень выгодно создавать гнетущую атмосферу в Европе на фоне возможного противостояния с Россией. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее стало известно, что Литва подпишет крупнейший в истории своих вооруженных сил контракт на закупку в США за 495 миллионов долларов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило национальное радио LRT.
«Похоже, что Литва готовится к войне с Россией, — заметил Журавлев. — Но вот к чему готовится Америка, продавая ей свои HIMARS? Явно не к этому — не такие уж там идиоты в руководстве, в конце-то концов. Но подобные покупки со стороны Вильнюса явно определяют политический климат в Европе!»
Политолог считает, что атаки новых литовских HIMARS по территории РФ вряд ли возможны. По его словам, поскольку Литва очень маленькая, российская армия «легко задавит все, что там движется».
«Но американцам очень выгодно создавать гнетущую атмосферу на европейском континенте, чтобы крупные страны, прежде всего, Польша и Германия были морально готовы к войне с Россией, — отметил эксперт. — И в этом отношении риск противостояния Москвы и Вильнюса играет Вашингтону на руку! Дескать, смотрите, даже маленькая Литва готова бороться — неужели вы не станете?»
Ранее ФАН писал, что Литва превратилась в государство-ресурс для торговцев людьми.