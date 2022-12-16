Саммит лидеров США и Африки: Вашингтон включается в гонку за Черный континент

Вашингтон, 16 декабря. В столице Соединенных Штатов завершается Саммит лидеров США и Африки, в котором участвуют делегации 49 государств Черного континента, а также представители Африканского союза. Нынешний саммит стал вторым подобным мероприятием в истории отношений Африки и США. Предыдущий саммит, который собрал 50 участников, состоялся в августе 2014 года.
Как отмечают аналитики, нынешнее мероприятие вызвано стремлением администрации Байдена оживить вялые отношения Америки с Африкой на фоне усиливающейся конкуренции с Китаем и Россией, которые за предыдущие годы существенно расширили свое влияние на континенте.
Необходимо отметить, что на нынешний симпозиум не были приглашены представители пяти африканских государств: Гвинеи, Мали, Буркина-Фасо, Судана и Эритреи. И если Асмэра не получила приглашения по причине отсутствия дипломатических отношений с Соединенными Штатами, то первые четыре страны из списка не позвали под предлогом приостановки их членства в Африканском союзе.
В реальности все гораздо прозаичнее: Гвинея, Мали, Буркина-Фасо и Судан вряд ли послали бы своих представителей в Вашингтон по причине тесного сотрудничества этих стран с Москвой. А официальный отказ от участия в саммите, организованном США, был бы расценен как унижение Вашингтона.
Единственным добровольным «отказником» стал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Впрочем, он посещал США с рабочим визитом в середине сентября и его отказ от очередной поездки в Вашингтон вряд ли можно расценивать как демарш.
Как отмечают специалисты, акцент, сделанный на Африке, был косвенным признанием того, что Соединенные Штаты стремятся усилить свое влияние на континенте, на котором, по прогнозам, к 2050 году будет проживать четверть населения Земли. Кроме того, Африка богата ресурсами, которые необходимы администрации Вашингтона для достижения целей собственной внутренней повестки в области «зеленой» энергетики и промышленного производства.
В частности на этой неделе Белый дом объявил о поддержке инициативы по использованию полезных ископаемых, добываемых в Демократической Республике Конго, для производства аккумуляторов для электромобилей на заводах в соседней Замбии. Как отметили в администрации, эта сделка отвечает африканской цели сохранения цепочек поставок для одного из самых инновационных видов бизнеса на континенте.
Одним из действенных методов продвижения американского влияния в Вашингтоне считают инвестиции. Именно поэтому основной упор в переговорах с африканскими делегациями был сделан на выделение финансовой помощи. Американский президент пообещал инвестировать в Африку 55 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. По его словам, это позволит превратить Африку более процветающий, здоровый и технологически продвинутый регион.
«Соединенные Штаты полностью заинтересованы в будущем Африки. Вместе мы хотим построить будущее, полное возможностей, в котором никто, абсолютно никто не останется позади», — заявил он в ходе выступления перед членами национальных делегаций.
Другим перспективным направлением для продвижения собственных интересов США традиционно называют работу с молодежью и общественными организациями. Этим темам в ходе саммита были посвящены два отдельных форума. Также в ходе встреч внимание было уделено вопросам здравоохранения и изменения климата. Кроме того, отдельно были затронуты вопросы достижения целей Африканского союза в области устойчивого развития до 2063 года.
Как отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нынешний саммит стал итогом двухлетней работы по восстановлению связей с Африкой после ослабления позиций Соединенных Штатов, которые произошли во время президентства Дональда Трампа.