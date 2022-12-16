Саммит лидеров США и Африки: Вашингтон включается в гонку за Черный континент

Как отмечают специалисты, акцент, сделанный на Африке, был косвенным признанием того, что Соединенные Штаты стремятся усилить свое влияние на континенте, на котором, по прогнозам, к 2050 году будет проживать четверть населения Земли. Кроме того, Африка богата ресурсами, которые необходимы администрации Вашингтона для достижения целей собственной внутренней повестки в области «зеленой» энергетики и промышленного производства.