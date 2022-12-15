«Нация, не имеющая Бога, обречена»: депутат Милонов о том, станет ли Россия «землей обетованной» для европейцев

— Думаю, это вполне возможно. Да, именно второе переселение народов, поскольку современная политика европейских государств такая, что они перестают быть самостоятельными, и они утрачивают возможность строить свою суверенную политику и миграционную, в том числе. Отсутствие традиционных ценностей в обществе ведет и к тому, что оно начинает деградировать. И несостоятельное общество заменяется другими нациями и этносами, которые вполне себе не толерантны и считают, что дети должны рождаться в семье у мамы и папы. Поэтому я считаю, что в ближайшее время будет пройдена определенная политическая точка, когда пополняющие свой этнос новые народы просто в какой-то момент выйдут на новую ступень и станут большинством в Европе. Толерантные европейцы стали вымирать, их становится все меньше, а новые активные нации заселяют Европу, поэтому часть людей, которые будут не готовы к принятию новой субкультуры, переселятся в Россию. В нашей стране достаточно ресурсов, чтобы принимать таких переселенцев. Я сам потомок переселенцев из Пруссии — в моих жилах течет европейская кровь, мой прапрадедушка приехал из Пруссии в Россию и понял, что это его дом. И я уверен, что мои дальние-дальние родственники приедут когда-нибудь и поймут, что их дом это именно наша страна.