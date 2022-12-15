«Нация, не имеющая Бога, обречена»: депутат Милонов о том, станет ли Россия «землей обетованной» для европейцев

Практически незамеченной осталась знаменательная для истории нашей страны дата: 260 лет назад, 4 (15) декабря 1762 года, императрица Екатерина Великая подписала Манифест «О позволении иностранцам выходить и селиться в России».
В Россию устремились немцы и другие европейцы, компактно селившиеся на новой родине — в Новороссии (Приазовье), Поволжье, российском Кавказе. Новоселы обустраивались, пускали корни и вливались полноправными членами в семью российских народов.
О том, возможно ли повторение этой истории в современных условиях, ФАН беседует с депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым.
— Виталий Валентинович, история имеет свойство идти по кругу…
— Мы уже неоднократно принимали у себя людей, которые подвергались и подвергаются гонениям у себя на родине в силу того, что они просто обычные люди. А сегодня тенденция такова, что любых людей с традиционными взглядами в так называемых цивилизованных странах будут воспринимать как подлежащих сегрегации перевоспитанию и даже уничтожению. Поэтому ожидание, прогнозирование того, что многие такие семьи будут стремиться к защите, то есть к принятию российского подданства вполне вероятно. Еще чуть-чуть зажмут, и все.
— Быть может, нас ожидает второе переселение народов?
— Думаю, это вполне возможно. Да, именно второе переселение народов, поскольку современная политика европейских государств такая, что они перестают быть самостоятельными, и они утрачивают возможность строить свою суверенную политику и миграционную, в том числе. Отсутствие традиционных ценностей в обществе ведет и к тому, что оно начинает деградировать. И несостоятельное общество заменяется другими нациями и этносами, которые вполне себе не толерантны и считают, что дети должны рождаться в семье у мамы и папы. Поэтому я считаю, что в ближайшее время будет пройдена определенная политическая точка, когда пополняющие свой этнос новые народы просто в какой-то момент выйдут на новую ступень и станут большинством в Европе. Толерантные европейцы стали вымирать, их становится все меньше, а новые активные нации заселяют Европу, поэтому часть людей, которые будут не готовы к принятию новой субкультуры, переселятся в Россию. В нашей стране достаточно ресурсов, чтобы принимать таких переселенцев. Я сам потомок переселенцев из Пруссии — в моих жилах течет европейская кровь, мой прапрадедушка приехал из Пруссии в Россию и понял, что это его дом. И я уверен, что мои дальние-дальние родственники приедут когда-нибудь и поймут, что их дом это именно наша страна.
— В XIX веке многие переселенцы из земель Германии были движимы религиозным чувством. Они хотели достичь горы Арарат в преддверии, как им казалось конца света. Сама же эта гора в учениях представлялась «землей обетованной». Но не доходили и оседали в России. Возможно ли нечто подобное сегодня?
— Идти к какой-либо горе это подменять реальное метафизическим. Да, спасение там, где есть Бог. Но современная протестантская Европа, разделившаяся на множество течений, ушедших от христианского учения очень далеко, больше не является комфортным местом для пребывания многих верующих людей. Опять же свято место пусто не бывает. Если они закрывают церкви, дают там рок-концерты и венчают гомосексуалистов, эти церкви обречены на закрытие и вымирание. Такова, к сожалению, правда, но от этого Господь не перестает существовать. Но нация, которая не ходит в церковь, просто стирается с лица Земли. Это закон природы и божественного обустройства мира. Нация без уникальных нравственных ценностей в виде вероучения просто не может дальше существовать
Это то, что произошло с Соединенными Штатами. Отошли от вероучения, наплодили кучу мормонских и прочих псевдоцерквей. Между тем, США страна, которая создана мигрантами, и сейчас в этом потоке выходцы их тех наций, которые относятся к традиционным, увеличивают свою долю в численности населении. Тогда как в Европе и Великобритании с каждой пятилеткой, с каждым десятилетием количество коренного населения сокращается. И сейчас это будет выливаться в прогрессию. Это демография, не более того, но они же Ветхий Завет не читали о египетских казнях. Поэтому проблем у них будет все больше и больше. Проблем, связанных с тем, что нация, не имеющая Бога, обречена.