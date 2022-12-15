IBT: последние военнослужащие Франции покинули территорию ЦАР

Банги, 15 декабря. Последние военнослужащие Франции покинули территорию ЦАР. Об этом сообщил новостной портал IBT.
Журналисты заявили, что около 47 солдат из состава подразделения материально-технического обеспечения вылетели с аэродрома Мпоко. Ранее они оказывали поддержку сотрудникам многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).
Военнослужащие бывшей метрополии находились в Центральной Африке в рамках операции «Сангарис». Ее целью была борьба с радикалами, однако иностранный контингент не смог минимизировать угрозу со стороны боевиков.
В 2016 году Париж объявил об окончании мероприятий. Уже в августе 2022 года Елисейский дворец заявил, что закроет пункт МТО на территории аэропорта и выведет солдат с территории суверенного государства.
При этом в начале декабря Франция отказалась передать авиабазу в распоряжение Вооруженных сил ЦАР (FACA). Объект перейдет под управление МИНУСКА.
За девять лет присутствия на территории Центральноафриканской Республики бывшая метрополия не только не справилась с радикалами, но и усугубила обстановку в стране. Местные жители неоднократно становились жертвами военнослужащих Парижа.