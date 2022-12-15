Российские волонтеры передали инфузионные насосы в Геническую больницу Херсонской области

Так, на прошлой неделе волонтеры доставили специальные лекарственные наборы в курортное село Железный Порт. О том, что в населенном пункте проблемы с медикаментами, добровольцы узнали от жителей, эвакуированных туда из Херсона. При этом в медучреждения Херсонщины добровольцы доставляют как медпрепараты, так и оборудование. Например, ранее они передали в Областную детскую больницу Херсона пять неонатальных тонометров для измерения давления, а также пять ультрафиолетовых рециркуляторов для очистки воздуха.