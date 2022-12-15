Российские волонтеры передали инфузионные насосы в Геническую больницу Херсонской области

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарной миссии в Херсонской области, накануне добровольцы передали в Центральную больницу города Геническ очередную партию медицинского оборудования.
На этот раз в состав гуманитарной партии вошли универсальные шприцевые насосы. Благодаря новому оборудованию, местные врачи смогут эффективнее оказывать медицинскую помощь жителям региона.
«Мы продолжаем активно поддерживать медучреждения Херсонской области — доставляем туда медикаменты, средства индивидуальной защиты, медоборудование и многое другое. На этот раз мы привезли в больницу Геническа инфузионные насосы — это специальные шприцевые дозаторы, которые помогают длительно и очень точно вводить серьезные препараты в организм больного. По словам врачей, их наличие напрямую влияет на эффективность лечения пациентов», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии на Херсонщине Игорь Кастюкевич.
По словам врачей Генической больницы, переданное волонтерами оборудование очень важно для эффективной работы медучреждения. Оно используется как при внутривенных, так и внутриартериальных, эпидуральных инфузиях жидкостей или лекарственных препаратов.
«Руководство Генической больницы выражает глубокую благодарность волонтерам за предоставленную помощь. Сегодня нам передали целых четыре инфузионных насоса! Они просто необходимы для обслуживания тяжелых больных, в том числе новорожденных, — заявил заместитель главного врача Генической ЦРБ Виталий Крылов. — Хочу также поблагодарить за медикаменты, которые мы получили. Это физраствор по 250 миллилитров, который очень нужен нашим отделениям. Не менее важна и защита персонала – это привезенные волонтерами маски: защитные, хирургические, одноразовые».
Напомним, гуманитарная миссия «Единой России» приступила к работе в Херсонской области в марте 2022-го. Волонтеры в ежедневном режиме оказывают помощь и поддержку жителям не только районных центров, но и небольших сел в регионе. Они доставляют продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Особое внимание гуманитарная миссия уделяет лекарственному обеспечению жителей и медучреждений.
Так, на прошлой неделе волонтеры доставили специальные лекарственные наборы в курортное село Железный Порт. О том, что в населенном пункте проблемы с медикаментами, добровольцы узнали от жителей, эвакуированных туда из Херсона. При этом в медучреждения Херсонщины добровольцы доставляют как медпрепараты, так и оборудование. Например, ранее они передали в Областную детскую больницу Херсона пять неонатальных тонометров для измерения давления, а также пять ультрафиолетовых рециркуляторов для очистки воздуха.