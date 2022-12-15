«Город все равно стоит»: Кот объяснил стойкость жителей Донецка под ударами ракет ВСУ

Бойцы ДНР и ЛНР обязательно войдут в Киев, чтобы спросить с украинского руководства за все, что то с ними творило. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин, заявил, что центр города подвергся самому массированному удару украинских войск за последние восемь лет, на данный момент известно о пяти пострадавших.
«Причина осатанелости Киева заключается в том, что Донбасс не ломается, — объяснил Кот. — Киев никак не может его покорить и потому бьет ракетами по Донецку. Чем только он не пытался извести его жителей: и воды лишал, и электричества, и что только не делал — а город все равно стоит!»
Политолог заявил, что высшее руководство как в Киеве, так и на Западе искренне недоумевает, «почему эти русские не ломаются».
«Любой другой европейский город в похожей ситуации уже 20 раз поднял бы лапки вверх и сдался! — убежден эксперт. — Вспомните, как Гитлер шагал по Европе, Франция за две недели была разгромлена! А чехи так и вообще расстроились, когда кончилась война, потому что они денно и нощно ковали сталь для фашистов и получали за это двойной паек!»
Именно поэтому, продолжил собеседник ФАН, Запад и его украинские прихвостни «сатанеют» и с удвоенной силой продолжают осыпать Донецк ракетами, думая, что, «чем больше они насыплют, тем быстрее русские сдадутся».
«Фигушки! — заявил Кот. — Скорее мы их разгромим, мы им хребет сломаем, а дончане и луганчане войдут в Киев и Львов, чтобы спросить с живущих там мерзавцев за все, что они с ними творили!»
Ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила, что невосполнимые человеческие потери Украины американцев не волнуют.