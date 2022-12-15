Восточноафриканские правозащитники подали иск в суд на Facebook за разжигание ненависти

Найроби, 15 декабря. Восточноафриканские правозащитники подали иск в Высокий суд Кении на платформу Meta✱✱ (запрещена в России как экстремистская) за неспособность контролировать разжигание ненависти и подстрекательство к насилию в Facebook✱ (запрещена в России как экстремистская).