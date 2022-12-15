Восточноафриканские правозащитники подали иск в суд на Facebook за разжигание ненависти

Найроби, 15 декабря. Восточноафриканские правозащитники подали иск в Высокий суд Кении на платформу Meta✱✱ (запрещена в России как экстремистская) за неспособность контролировать разжигание ненависти и подстрекательство к насилию в Facebook✱ (запрещена в России как экстремистская).
Автор иска Абрам Меарега утверждает, что его отца застрелили после нескольких гневных публикаций в социальной сети. Потерпевший обнаружил тело на пороге собственного дома.
Истец заявил, что вина полностью лежит на Facebook. Платформа не удаляла записи, где содержались личные данные, благодаря которым преступники быстро идентифицировали жертву.
Кроме того, в социальной сети размещались публикации, разжигающие межэтническую рознь во время конфликта в Тыграе. Однако модераторы не удаляли посты, оскорбляющие тыграйцев и эфиопов.
Правозащитники надеются, что платформа Meta начнет ответственнее относиться к политике публикации материалов. Они также призывают увеличить зарплату африканским сотрудникам компании и создать фонд жертв, пострадавших от насилия, причиной которого стал Facebook.
Ранее представители общественных организаций Центральноафриканской Республики провели конференцию, в рамках которой обсудили борьбу с разжиганием ненависти в сети Интернет. Стороны обменялись мнениями по поводу стратегии безопасности в киберпространстве, а также приняли решение пропагандировать толерантное отношение ко всем участникам виртуальных площадок.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму