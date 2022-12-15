Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти ЦАР провели курсы обучения лидерским качествам для молодежи

Весь мир
Власти ЦАР провели курсы обучения лидерским качествам для молодежи

Банги, 15 декабря. Мэрия столицы ЦАР организовала курсы обучения лидерским качествам и гражданской ответственности для представителей молодежных советов округов республики. Об этом сообщило информагентство Ndjoni Sango.

По словам организаторов, семинар призван искоренить антисоциальное поведение. Представители подрастающего поколения получили знания о правах и обязанностях, которые потом смогут передать сверстникам.

Генеральный директор по делам молодежи и гражданских служб Флоренс Флер Фалли заявила журналистам, что такие курсы помогут юношам и девушкам лучше выполнять поставленные задачи. Кроме того, она подчеркнула важность мероприятия для борьбы с дезинформацией в сети Интернет.

Участники занятия выразили готовность передать полученные сведения друзьям и соседям. Юные активисты отметили, что рады содействовать развитию страны и общества.

Ранее власти ЦАР предупредили неправительственные организации об уголовном наказании за попытки дестабилизации обстановки в республике. Силовики уличили сотрудников некоторых НПО в связях с преступными элементами.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду