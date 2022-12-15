Власти ЦАР провели курсы обучения лидерским качествам для молодежи

Генеральный директор по делам молодежи и гражданских служб Флоренс Флер Фалли заявила журналистам, что такие курсы помогут юношам и девушкам лучше выполнять поставленные задачи. Кроме того, она подчеркнула важность мероприятия для борьбы с дезинформацией в сети Интернет.