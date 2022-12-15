Власти ЦАР провели курсы обучения лидерским качествам для молодежи

Банги, 15 декабря. Мэрия столицы ЦАР организовала курсы обучения лидерским качествам и гражданской ответственности для представителей молодежных советов округов республики. Об этом сообщило информагентство Ndjoni Sango.
По словам организаторов, семинар призван искоренить антисоциальное поведение. Представители подрастающего поколения получили знания о правах и обязанностях, которые потом смогут передать сверстникам.
Генеральный директор по делам молодежи и гражданских служб Флоренс Флер Фалли заявила журналистам, что такие курсы помогут юношам и девушкам лучше выполнять поставленные задачи. Кроме того, она подчеркнула важность мероприятия для борьбы с дезинформацией в сети Интернет.
Участники занятия выразили готовность передать полученные сведения друзьям и соседям. Юные активисты отметили, что рады содействовать развитию страны и общества.
Ранее власти ЦАР предупредили неправительственные организации об уголовном наказании за попытки дестабилизации обстановки в республике. Силовики уличили сотрудников некоторых НПО в связях с преступными элементами.