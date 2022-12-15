Институт Африки РАН организовал встречу с дипломатами стран Черного континента

Москва, 15 декабря. Представители Института Африки РАН провели встречу с дипломатами стран Черного континента в рамках подготовки к форуму «Россия — Африка: диалог в научных исследованиях».
Академик Владислав Панченко передал приветственное послание делегатам. Ученый подчеркнул роль университетского сообщества в международном взаимодействии.
По словам организаторов, события последних лет наглядно показали приоритетную роль совместных научных изысканий в построении прочного сотрудничества РФ и стран Черного континента. Участники выразили приверженность стратегии создания долговременных связей между политическими экспертами.
Сотрудники Института РАН занимаются историческими, социальными и этнокультурными проблемами Африки с 1959 года. На первых этапах существования организации она анализировала появление множества независимых государств после крушения колониальной системы.
Ранее Минобрнауки России запланировало создание новых учебных программ подготовки. Отечественные университеты начнут реализацию проектов с 2023 года.