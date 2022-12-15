Богдан Безпалько: Запрет российских источников приведет к деградации украинской науки

Инициатором принятия законопроекта стала депутат от фракции «Голос» Инна Совсун. Как известно, «Голос» объединяет грантоедов-националистов, никогда не занимавшихся никакой полезной деятельностью. Но Инну Совсун даже коллеги-депутаты нынешнего созыва Рады считают слегка неадекватной. В пояснительной записке к документу сказано: «Использование учебной и научной литературы, созданной в России, несет угрозы для образовательной и научной сферы Украины». Поэтому, с целью «защиты информационного пространства Украины от влияния русского мира» вводится запрет на любые академические издания, которые созданы: а) на территории России; б) на русском языке (без исключений для переводов); в) авторами – гражданами РФ; г) изданы российским издательством.