Богдан Безпалько: Запрет российских источников приведет к деградации украинской науки

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о запрете на использование российских источников в образовании и науке. Как заявил по этому поводу ФАН российский политолог Богдан Безпалько, вступление закона в силу приведет к окончательной деградации украинских науки и культуры.
В эти дни украинские соцсети буквально кипят. Живущие на Украине ученые и специалисты возмущены тем, что вскоре им будет запрещено пользоваться научной и образовательной литературой на русском языке. В рамках очередной стадии борьбы Киева с «русским империализмом» всю ее планируется подвести под полный запрет. Верховная рада приняла в первом чтении изменения в ряд законов на предмет «запрета использования источников информации из РФ в образовательных программах, научной и научно-технической деятельности».
Инициатором принятия законопроекта стала депутат от фракции «Голос» Инна Совсун. Как известно, «Голос» объединяет грантоедов-националистов, никогда не занимавшихся никакой полезной деятельностью. Но Инну Совсун даже коллеги-депутаты нынешнего созыва Рады считают слегка неадекватной. В пояснительной записке к документу сказано: «Использование учебной и научной литературы, созданной в России, несет угрозы для образовательной и научной сферы Украины». Поэтому, с целью «защиты информационного пространства Украины от влияния русского мира» вводится запрет на любые академические издания, которые созданы: а) на территории России; б) на русском языке (без исключений для переводов); в) авторами – гражданами РФ; г) изданы российским издательством.
Сейчас законопроект № 7633 активно готовится ко второму чтению в Раде, что уже вызвало большой ажиотаж в украинском научно-образовательном сообществе. Ведь в нем сказано даже о запрете использования… ссылок на русскоязычные источники в научных работах и учебных материалах. Главная цель нового закона, по мнению его авторов — сломать научно-образовательную систему, которая ориентируется на российские источники, а потому «отравлена пропагандистскими нарративами».
Как заявил по этому поводу ФАН российский политолог Богдан Безпалько, новый закон является ярким проявлением пещерного национализма украинских политиков, и нанесет огромный ущерб самой Украине.
«На мой взгляд, новый закон приведет к дальнейшему научному, культурному и гуманитарному обеднению украинской сферы образования, а также медийной сферы. Дело в том, что русская научная библиотека является одной из пяти самых богатых и разнообразных в мире, у нас — один из самых широких в мире выборов книг по разным видам, областям и отраслям знаний. Все, что написано на русском языке, сопоставимо с тем, что написано в мире на английском, немецком, французском и испанском языках», — указал Безпалько.
На украинском языке такого количества научных и образовательных книг и близко нет, поэтому абсолютно непонятно, чем украинизаторы собираются заменять тысячи изданий, опубликованных на русском языке, указал эксперт.
«Конечно, украинские ученые и педагоги могли бы использовать для работы немецкую или английскую научные библиотеки. Но я уверен, что огромное количество граждан Украины просто не владеет этими языками — по крайне мере, в такой степени, чтобы осваивать на них передовые знания, — указал аналитик. — Вторым следствием нового русофобского закона является дерусификация. То есть, это чисто политический акт, который направлен против граждан Украины, в большинстве своем продолжающих использовать русский язык. Об этом, кстати, говорят результаты многочисленных исследований и опросов, проведенных на Украине. Одним из самых известных стал опрос, проведенный Gallup Institute — в нем учитывалось даже количество анкет, которые украинцы заполняли в рамках опроса. У них был выбор между анкетами на русским и украинском языке, и абсолютное большинство граждан выбрали анкеты на русском — тем самым неосознанно показав, какой именно язык они предпочитают».
Также Безпалько привел в пример статистику поисковых запросов в украинском сегменте интернета по «горячим» темам, которая регулярно публикуется на Украине.
«Судя по ней, легко увидеть, что поисковые запросы на русском превалируют даже на Западной Украине. Можно взять и рейтинги топовых музыкальных поп-исполнителей, регулярно публикуемые в украинских СМИ — они также наглядно показывают, что среди украинцев наиболее популярны либо русские исполнители, либо украинские, но поющие на русском языке. Понятно, что с начала военной спецоперации РФ общая картина слегка изменилась не в пользу русского языка, но это — следствие целенаправленной, очень мощной русофобской пропагандистской кампании, уже девять месяцев проводимой на Украине. А также следствие политических решений киевского режима, с некоторых пор стремящегося запретить в стране все и вся, хоть немного имеющее отношение к русскому», — отметил Богдан Безпалько.
По мнению аналитика, кампания по запрету русскоязычных научных и образовательных книг проводится на Украине по инициативе западных «кураторов» Киева.
«Это один из шагов не только по отрыву украинской науки и культуры от русской. Это фактически удар по общему внутреннему интеллекту украинского народа. Напомню, в 2020-м в рамках образовательной реформы, проводимой по западным лекалам, во многих украинских средних школах отменили 9-10-е классы. Таким образом, реформа «отсекла» от полноценного среднего образования десятки тысяч юных украинцев, — напомнил аналитик. — В данном случае речь идет о серьезной деградации украинских науки и культуры. Западным элитам вообще не нужно большое количество умных и образованных людей — не только на Украине, но даже в своих странах. На самом Западе средний уровень образования достаточно низкий. Высшее образование, как правило, получают только представители элиты, оно стоит огромных денег и, как правило, большинству людей из среднего класса оно мало доступно».
Что касается нынешнего отношения украинизаторов из Рады к русскому языку и литературным источникам, то здесь даже не стоит преувеличивать влияние западных «кураторов».
«Конечно, в Вашингтоне и Брюсселе безусловно рады всем этим процессам. Но корень этих русофобских процессов находится в самом украинском обществе — среди националистов, идеологов, профессиональных патриотов, которые всегда разделяли полный запрет на все русское на Украине. Эта идеология была сформирована еще в советское время, и украинский национализм — это детище все-таки 20-го века. Среди его зачинателей можно назвать братьев Хвылевых, Скрыпника, Дзюбу, Шелеста, Щербицкого — все они были идейными украинскими националистами, просто встроенными в советскую систему. А когда СССР рухнул и образовалась независимая Украина, то вот это чувство инаковости, отчужденности и тайной ненависти ко всему русскому осталось. И сегодня оно расцвело пышным цветом, давая вот такие уродливые «всходы», как запрет русскоязычной науки и культуры», — заключил Безпалько.
Новый законопроект неприятно поразил даже таких записных шовинистов и русофобов, как «филолог» и «писательница» Ирина Фарион. Она назвала его «фиговым листком на бесстыдном теле тех, кто его создал». Но первое, что Фарион не устраивает, это заключительные положения.
«Это — имитация бурной деятельности, которая, кажется, впадает в тренд: «запретить все московское, потому что это модно». Ранее депутат Совсун вместе с экс-министром образования и науки Сергеем Квитом уже сделали украинский язык и историю факультативными предметами в высшем образовании. Есть информация на разных языках, которую нужно использовать в интересах Украины, с пользой. Мне странно, что Рада поддержала этот закон в первом чтении, потому что это абсурдная вещь», — заявила Фарион.