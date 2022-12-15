«Они поют под пулями»: депутат Госдумы Толмачев предложил выбрать «Народного артиста СВО»

Депутат Госдумы Александр Толмачев выступил с инициативой выбрать народного артиста специальной военной операции путем голосования. На данный момент на это звание претендуют: Денис Майданов, Олег Газманов, Николай Басков, Ольга Бузова, Наталья Сенчукова, Яна Поплавская, Владимир Пресняков и другие.
По мнению политика, в России нужно утвердить и придать официальный статус премии «Народный артист СВО». Ее заслуживают те артисты, которые приезжают на передовую, несмотря на риски, дают концерты в военных госпиталях, оказывают помощь беженцам и мобилизованным, а также отвозят гуманитарные грузы и активно поддерживают специальную военную операцию.
Именно таких российских исполнителей предлагает отметить премией депутат Толмачев:
«Моральный, боевой дух наших солдат и офицеров, принимающих участие в СВО, необходимо поддерживать. В период Великой Отечественной войны советские актеры, певцы, музыканты бесстрашно ездили по боевым "точкам", общались с военными, исполняли свои песни. Я говорю о фронтовых артистических бригадах, о фронтовых филиалах театров. Эта поддержка была очень важной. И риски, с которыми были сопряжены такие поездки, были очень высокими. Про них говорили: "они поют под пулями". В период войны в Афганистане традиция повторилась. Многие советские артисты прилетели в Афганистан – и это был их вклад в поддержку воинов. Когда шли бои на территории Чеченской республики - туда тоже выезжали десанты из артистов. Поэтому предлагаю всем проголосовать за любимых звезд, поддерживающих СВО!» - заявил политик.
На данный момент анонимное голосование проводится в социальных сетях. Граждане могут проголосовать и поддержать данную инициативу
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