«Они поют под пулями»: депутат Госдумы Толмачев предложил выбрать «Народного артиста СВО»

По мнению политика, в России нужно утвердить и придать официальный статус премии «Народный артист СВО». Ее заслуживают те артисты, которые приезжают на передовую, несмотря на риски, дают концерты в военных госпиталях, оказывают помощь беженцам и мобилизованным, а также отвозят гуманитарные грузы и активно поддерживают специальную военную операцию.