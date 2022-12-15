Журналист Лера Фрост: Милохина как и всех недальновидных блогеров и артистов ждет крах

На данный момент Милохин находится в Соединенных Штатах. Практически сразу молодой человек создал вокруг себя еще несколько скандальных инфоповодов: сначала он попытался спеть гимн Украины, а после выложил фото с маникюром в социальных сетях. Ногти тиктокера были раскрашены в цвета украинского флага.