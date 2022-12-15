Журналист Лера Фрост: Милохина как и всех недальновидных блогеров и артистов ждет крах

Судебные приставы Оренбургской области планируют взыскать с блогера Дани Милохина штраф в размере 15 тысяч рублей. Молодой человек получил его за антиковидные нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП по региону, передают РИА Новости.
Популярный российский тиктокер покинул страну со скандалом: внезапно заявил, что уезжает в Дубай к друзьям, бросив проект «Ледниковый период». Своими действиями он подвел не только Первый канал, но и свою партнершу по фигурному катанию Евгению Медведеву.
Журналист и политобозреватель Лера Фрост в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что тем самым блогер перечеркнул все карьерные достижения:
«Как и всех глупых и недальновидных блогеров, певцов, артистов Милохина ждет крах. Страна им дала все и то, кем они являются, они обязаны России. Никому, нигде они не нужны и это мы уже все видим на примерах "уехавших" селебов. Милохин мне всегда симпатизировал своей непосредственностью и детскостью, но из-за недостаточного образования, а точнее его отсутствия, такие действия и последовали. Результат один. Уехал и на этом все. Наступают голодные времена, как и у всех тех, кто предал свою страну», — прокомментировала она.
На данный момент Милохин находится в Соединенных Штатах. Практически сразу молодой человек создал вокруг себя еще несколько скандальных инфоповодов: сначала он попытался спеть гимн Украины, а после выложил фото с маникюром в социальных сетях. Ногти тиктокера были раскрашены в цвета украинского флага.
На этом фоне глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с требованием к Генпрокуратуре признать Милохина иноагентом.
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