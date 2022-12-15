Почему в старом фонде Петербурга образуются сосульки и как этого избежать

Каждую зиму в Санкт-Петербурге сосульки травмируют граждан. Попасть под сосульку, которая сорвалась с крыши старого дома может любой прохожий. Городские власти не решают проблему системно, хотя есть проверенные способы, как именно предотвратить появления льда на крышах. Например, специальные кабели, которые топят снег и не дают образоваться ледяным пробкам в водостоках, так же не менее важно обеспечить надёжную теплоизоляцию кровли, которая нагреваясь от домового тепла будет плавить снег даже при низких температурах способствуя образованию сосулек на карнизах. Но такие меры стоят больше, чем работа наемного сотрудника, который должен лезть на крышу, чтобы сбить лед после каждого снегопада и оттепели.

При этом кабель и теплоизоляцию необходимо установить единожды, когда работнику предстоит залезать наверх каждую зиму несколько раз за сезон.

