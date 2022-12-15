Почему в старом фонде Петербурга образуются сосульки и как этого избежать

В начале 2022 года Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга выявила нарушения у трети адресов в городе, где побывали сотрудники. Больше всего претензий было связано с тем, как некачественно чистят кровли от снега, в том числе от сосулек. С потеплением проблема в Северной столице может повториться. Из года в год глыбы льда падают на головы жителей и наносят им серьезные травмы. Иногда — смертельные.
Почему возникают сосульки
В историческом центре Санкт-Петербурга большинство зданий принадлежат к старому фонду. С крыш зданий прошлых веков с потеплением начинают свисать сосульки, которые могут упасть на головы петербуржцев. Если кусок льда упадет на голову даже с высоты второго или третьего этажа, то он нанесет тяжелую травму. Часто сосульки обрушиваются на головы людей с большей высоты.
Образованию сосулек в Петербурге способствует и характерный климат. Зимой городе можно наблюдать температуру, которая колеблется около нуля — точки, когда вода замерзает. Поэтому и на дорогах скользко, и на крышах образуются ледяные глыбы.
Если на чердаке тепло, то и крыша нагревается. Это способствует образованию льда. Вода стекает на карнизы и замерзает. От этого появляются наледи. В частности, это происходит и на водосточных трубах.
Чем опасны сосульки
Каждую зиму в Санкт-Петербурге сосульки травмируют граждан. Попасть под сосульку, которая сорвалась с крыши старого дома может любой прохожий. Городские власти не решают проблему системно, хотя есть проверенные способы, как именно предотвратить появления льда на крышах. Например, специальные кабели, которые топят снег и не дают образоваться ледяным пробкам в водостоках, так же не менее важно обеспечить надёжную теплоизоляцию кровли, которая нагреваясь от домового тепла будет плавить снег даже при низких температурах способствуя образованию сосулек на карнизах. Но такие меры стоят больше, чем работа наемного сотрудника, который должен лезть на крышу, чтобы сбить лед после каждого снегопада и оттепели.
При этом кабель и теплоизоляцию необходимо установить единожды, когда работнику предстоит залезать наверх каждую зиму несколько раз за сезон.
В МЧС россиян предупреждают, что зима — это одновременно красивое и опасное время года. Поэтому после обильных снегопадов стоит смотреть не только под ноги, где подстерегает гололед, но и вверх, где притаились сосульки.
«Свалившаяся на голову сосулька опаснее камня, упавшего с такой же высоты. По сути дела, это — меч. Острый, твердый предмет, как клинок. Учитывая, что сосулька имеет острые края, ее падение ведет к открытому характеру травм, повреждению кожных покровов, а также костей и основания черепа», — предупреждают спасатели.
Удар от сосульки может нанести человеку серьезную травму. Также сосулька может убить человека.
Как обезопасить себя от падающих сосулек
Важно обойти опасную зону, когда вы заметите наверху сосульки. Момент, когда лед упадет вниз, неизвестен. Его нельзя предугадать. Самым опасным временем спасатели считают температуру, характерную для Петербурга, — вблизи нуля градусов, когда замерзает вода.
МЧС рекомендует:
- Не ходить рядом со стенами зданий. Если слышен подозрительный шум, не убегайте — можно не успеть. Лучше прижаться как можно быстрее к стене и прикрыть голову. От опасности может укрыть козырек крыши.
- Важно быть начеку при выходе из парадной. Если слышен подозрительный шум, то, возможно, это сходит ледяная глыба. Следует переждать.
- Также нужно убедиться, что с козырька не свисают сосульки, когда вы выходите из парадной. Следует проходить там, где не видно свисающей наледи.
- Обращать внимание на огороженные лентами участки тротуаров. Не нужно заходить под ограждение. Не надо рисковать здоровьем — лучше обойти опасную зону. Кроме лент, соответствующие участки отмечают табличками с надписями: «Проход запрещен!» или «Возможен сход снега!».
Самые опасные участки возле домов находятся там, где есть водостоки. Чаще всего наледь образуется именно под ними.
Ранее ФАН писал, что прошлой зимой, в декабре 2021 года, в самом центре Петербурга на женщину упала сосулька. Глыба попала петербурженке прямо на голову. От удара женщина мгновенно упала. Ее увезли в больницу, провели операцию из-за черепно-мозговой травмы. Женщина была в тяжелом состоянии.
Кроме этого, в декабре 2021 года за одни сутки от удара сосулек с крыш пострадали три человека. В их числе находилась уже упомянутая выше женщина. Другому горожанину — 60-летнему мужчине — осколок льда также попал прямо в голову. Его увезли в больницу. Еще одним пострадавшим был 10-летний мальчик.