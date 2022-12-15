Правозащитники ЦАР направили в ООН открытое письмо с критикой деятельности миротворцев МИНУСКА

Банги, 15 декабря. Правозащитники Центральноафриканской Республики направили открытое письмо в Организацию Объединенных Наций с критикой деятельности сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).
Общественники заявили, что национальные вооруженные силы и правительство неправомерно ставить в один ряд с незаконными вооруженными формированиями. Авторы обращения призвали международную организацию отказаться от враждебных трактовок деятельности законно избранных властей:
«У нас есть народ, который желает мира, президент, парламент, армия и другие структуры безопасности. Это все идет вразрез с теми бандитами и террористами, которые уничтожают местное население».
Кроме того, общественники раскритиковали деятельность сотрудников МИНУСКА, указав на большое количество правонарушений, совершенных «голубыми касками». Правозащитники призвали ООН расследовать преступления миротворцев и наказать виновных.
Сотрудники иностранной миссии неоднократно находились в центре скандала. В конце октября жители крупных городов ЦАР вышли на митинги против присутствия в стране «голубых касок».
Кроме того, миротворцы занимались снабжением боевиков техникой и боеприпасами, запрещенными к ввозу на территорию страны. Российские дипломаты предложили провести расследование поставок мин, от действия которых за 2022 год погибли более 50 человек.
Население ЦАР неоднократно становилось свидетелем преступного сговора между «голубыми касками» и террористами. Так, жители город Иппи уличили замбийский контингент в передаче крупной партии оружия радикалам.