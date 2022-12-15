«Дети всей страны» принимают участие в акции #МЫВМЕСТЕ

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ вовлекает в ряды волонтеров все больше неравнодушных людей разных возрастов. Неравнодушными остаются и самые маленькие, которым тоже когда-то помогли, — дети-сироты.
Всероссийская общественная организация Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» выступает организатором и партнером огромного количества проектов и мероприятий. Среди них акция «Добрые письма», которую запустило Российское движение детей и молодежи (РДДМ) в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Со всех уголков России дети посылают письма, в которых пишут теплые пожелания и искренние слова поддержки участникам специальной военной операции. Содружество играет в акции немаловажную роль – воспитанники детских домов не только отправляют письма, открытки, аппликации и поделки, но и своими силами формируют посылки в зону СВО с гуманитарной помощью, теплыми вещами, предметами первой необходимости, медикаментами и средствами гигиены.
«Наше реготделение работает в одном из самых масштабных субъектов Российской Федерации – как по площади региона, так и по количеству организаций для детей-сирот. Мы постоянно общаемся с воспитанниками даже из самых отдаленных населенных пунктов. Принимая участие в акции #МЫВМЕСТЕ, ребята искренне переживают за наших бойцов, пишут им трогательные послания и стараются помочь им по мере своих сил. Очень важно поддерживать в детях этот порыв, чтобы в будущем воспитать их достойными членами общества, неравнодушными к судьбе Отечества», — заявила председатель координационного совета регионального отделения СВДД в Красноярском крае Светлана Пакулева.
Совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» Содружество еще проводит социально-значимые акции, направленные на поддержку старшего поколения. Одна из них – «Согревая сердца».
Дети-сироты, ребята, воспитывающиеся в замещающих семьях, выпускники организаций для детей-сирот и волонтеры общественных организаций становятся участниками целого комплекса предновогодних мероприятий, направленных на просвещение, творческую реализацию, социальную интеграцию, взаимодействие поколений и вовлечение в добровольческую деятельность. В этом году в акции принимают участие свыше 20 тыс. воспитанников детских домов.
Ребята готовят поделки и новогодние открытки, записывают творческие видеопоздравления и организовывают концерты для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России, и пожилых людей, проживающих в социальных учреждениях. Работу в этом направлении Содружество ведет не только в период новогодних праздников.
«Мы помогаем не только в рамках акции «Согревая сердца». Мы делаем это постоянно. Ребята совместно с добровольцами из Рязанского государственного университета им. Есенина организовывают мероприятия и встречи со старшим поколением, во время которых мы постоянно общаемся, обмениваемся опытом. Это не только воспитание уважения к старшим, но и приобщение к волонтерскому движению», — рассказала представитель регионального отделения СВДД в Рязанской области Алина Гурина.
Сотрудники Содружества убеждены, что у волонтерства есть ценное преимущество: ребенок расширяет круг общения и попробует себя в разных отраслях — в будущем такой опыт может пригодиться при выборе профессии. Еще забота об окружающих способна помочь детям развить эмпатию и стать ответственнее. И если во время пребывания в организации для детей-сирот у воспитанников не так много свободы, то в случае с волонтерством он сам может выбрать проект и задачи, которые готов выполнять.