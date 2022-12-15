«Дети всей страны» принимают участие в акции #МЫВМЕСТЕ

Сотрудники Содружества убеждены, что у волонтерства есть ценное преимущество: ребенок расширяет круг общения и попробует себя в разных отраслях — в будущем такой опыт может пригодиться при выборе профессии. Еще забота об окружающих способна помочь детям развить эмпатию и стать ответственнее. И если во время пребывания в организации для детей-сирот у воспитанников не так много свободы, то в случае с волонтерством он сам может выбрать проект и задачи, которые готов выполнять.