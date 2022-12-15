Политолог Макеева: Западу стоит прекратить эту «игру мускулами» и принять многополярность мира

Издание Daily Mail в среду, 14 декабря опубликовало материал, в котором журналисты прокомментировали загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).
Авторы материала считают, что подобные российские учения – это сигнал западным странам. В статье также отмечается, что территория Великобритании находится в пределах досягаемости российской ракеты.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева в беседе с корреспондентом ФАН высказала мнение о том, что журналисты Daily Mail совершенно правильно распознали этот сигнал.
«На мой взгляд, журналисты Daily Mail совершенно правильно распознали этот сигнал. Как говорится, «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Здесь ключевое слово «стоит». Как мы знаем, в последнее время со стороны Британии и других западных стран звучали довольно агрессивные вещи. Поэтому сигнал послан вовремя. Это очень правильный шаг», — отмечает эксперт.
Совершенно очевидно, что, на данный момент, Россия не собирается наносить удары по европейским странам. Но, с учетом накаляющейся мировой обстановки, надо действовать, исходя из принципа «хочешь мира – готовься к войне», считает Макеева. Пока Россия сильна, вряд ли кто-то решится ее атаковать, но не стоит давать слабину. Ракеты должны находиться у себя в шахтах, автоматы – стрелять, а армия – быть боеспособной, подчеркивает журналистка. Это совершенно нормальная ситуация, которая не свидетельствует об агрессии со стороны России, а лишь о готовности защищаться. И западным странам стоит это учитывать.
Макеева напоминает, что самое безопасное мироустройство было в эпоху Ялтинского мира, который установился по итогам Второй мировой войны и закончился, когда распался СССР. В этот период два полюса геополитики дополняли и уравновешивали друг друга. И именно наличие этих полюсов, а также ядерного оружия было гарантом того, что в мире не начнется новая масштабная война.
«А сейчас мир стоит на пороге предельно горячей фазы Третьей мировой войны, давайте будем честны. Дело в том, что США, которые являлись одним из тех самых полюсов, никак не могут смириться с тем, что мир теперь многополярен. Словно не узнающий уже родных старик, который думает, что он еще способен горы свернуть. Обезумевшие вашингтонские старцы в своей голове живут еще в том периоде, когда Советский Союз потерпел поражение в Холодной войне, проиграл коллективному Западу, был унижен. И Соединенные Штаты уже приступили к расчленению России, им казалось, что все у них идет замечательно. Но с тех пор мир менялся, а необратимо он изменился после 24-го февраля 2022-го года», — считает эксперт.
Главный редактор портала «Евразия» считает, что США, Великобритании и остальному коллективному Западу стоит прекратить эту «игру мускулами», успокоиться и принять действительность такой, какая она есть. Принять, что мир стал многополярным, это более справедливое мироустройство, выгодное для всех и не стоит претендовать на мировое доминирование.
«И ракеты в шахтах должны находиться, а регулярные учения – проводиться. В этом нет ничего ненормального. Учения – это нормально, ракеты – это хорошо, а армия – красиво и правильно», — подытоживает Макеева.
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