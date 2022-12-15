Политолог Макеева: Западу стоит прекратить эту «игру мускулами» и принять многополярность мира

Совершенно очевидно, что, на данный момент, Россия не собирается наносить удары по европейским странам. Но, с учетом накаляющейся мировой обстановки, надо действовать, исходя из принципа «хочешь мира – готовься к войне», считает Макеева. Пока Россия сильна, вряд ли кто-то решится ее атаковать, но не стоит давать слабину. Ракеты должны находиться у себя в шахтах, автоматы – стрелять, а армия – быть боеспособной, подчеркивает журналистка. Это совершенно нормальная ситуация, которая не свидетельствует об агрессии со стороны России, а лишь о готовности защищаться. И западным странам стоит это учитывать.