События на Украине к 21:00 15 декабря: СК расследует преступления СБУ в Херсоне, Зеленский требует больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении на заседании Европейского совета потребовал от партнеров поставлять Киеву больше вооружений. Это, по его словам, касается систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также современных танков. Зеленский выразил мнение, что оборонная поддержка должна оказываться Украине в не меньшем объеме, чем в предыдущие полгода.