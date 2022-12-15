События на Украине к 21:00 15 декабря: СК расследует преступления СБУ в Херсоне, Зеленский требует больше оружия

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 15 декабря.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были пресечены попытки наступления ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях в районах населенных пунктов Софиевка, Площанка, Голиково и Кременная (Луганская Народная Республика, ЛНР). Уничтожено порядка 75 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, боевая машина пехоты (БМП), 3 бронеавтомобиля и 3 пикапа.
На Донецком направлении ВС РФ продолжают наступательные действия, заняты новые выгодные рубежи и позиции. ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах Северного и Красногоровки (Донецкая Народная Республика, ДНР). Потери противника составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и 2 автомобиля.
На Южно-Донецком направлении поражены резервы ВСУ в районе Доброволья, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки (ДНР). Ликвидировано до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и 4 автомобиля.
Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районе Петропавловки и территориальной обороны в районе Синьковки (Харьковская область), а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ, живая сила и военная техника в 86 районах. Уничтожены склады ВСУ в районе Купянска (Харьковская область), Тягинки (Херсонская область), Орехов (Запорожская область). В районе Клещеевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Истребительной авиацией ВКС РФ в ДНР сбиты МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины. Средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и Запорожской области. Перехвачено 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Запорожской области.
Херсонская область
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ в отношении жителей Херсонской области. По информации администрации региона, Служба безопасности Украины и вооруженные формирования сводят счеты с местными жителями, в том числе сжигая дома и занимаясь мародерством. Сотрудники СК в рамках расследования установят обстоятельства преступлений, а также лиц, причастных к их совершению.
В течение дня поступали сообщения о том, что Херсон оказался полностью обесточен. Назначенный Киевом начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что энергетики начнут работы по восстановлению электросетей.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что из подконтрольных Киеву районов Херсонской области с начала «добровольной эвакуации» выехали около 11 тысяч жителей.
Запорожская область
Россия обсуждает с секретариатом Международного агентства по атомной энергии параметры договоренности по Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что диалог ведется напрямую, посредники, в том числе в Париже, для этого не нужны.
ДНР
С начала суток украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка, Горловка, Майорск, Зайцево, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Озеряновка. В результате атак в Донецке погибла мирная жительница, ранения получили 11 гражданских, включая ребенка. Зафиксированы повреждения жилой застройки, нанесен ущерб зданию ясли-сада, поликлиники, учебного корпуса ДонНТУ, общежития, а также Спасо-Преображенского кафедрального собора. По информации местных властей, этот обстрел стал самым масштабным за последние 8 лет.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Марьинка освобожден на 80%. Его взятие позволит снизить интенсивность обстрелов Петровского района Донецка, микрорайона Текстильщик и Александровки со стороны ВСУ.
Идут бои на подступах к Клещеевке. По информации Telegram-канала «Рыбарь», российские подразделения установили контроль над рядом опорных пунктов западнее Андреевки и Курдюмовки.
Пушилин установил в ДНР 4 новых нерабочих праздничных дня: День ДНР (11 мая), День возвращения ДНР в Россию (30 сентября), Пасха и Троица.
ЛНР
В течение дня ВСУ открывали огонь по Стаханову, применив РСЗО HIMARS и выпустив 10 ракет. В результате обстрела произошло аварийное отключение энергоснабжения насосной станции.
Из нежилого дома в Гончаровке Сватовского района сотрудники МВД ЛНР изъяли 5 гранатометов.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу алкогольных напитков на прифронтовых территориях республики.
Украина
Представители украинских СМИ и международных общественных организаций раскритиковали закон о медиа, принятый парламентом Украины. Согласно документу, власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент. По информации The New York Times, местные журналисты уверены, что этот закон будет угрожать свободе слова и печати.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении на заседании Европейского совета потребовал от партнеров поставлять Киеву больше вооружений. Это, по его словам, касается систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также современных танков. Зеленский выразил мнение, что оборонная поддержка должна оказываться Украине в не меньшем объеме, чем в предыдущие полгода.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с февраля уволил 10 украинских генералов, потому что «они не годились». В интервью The Economist главком сообщил, что один из уволенных свел счеты с жизнью.
Кроме того, Залужный признал, что объявленная в России частичная мобилизация сорвала планы ВСУ по наступлению на Кременную в ЛНР. С этим мнением согласился командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский, по словам которого ВС РФ обладают высоким кадровым потенциалом.
Замглавы управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Киев выступает против временного перемирия на Новый год. Он сообщил, что украинские власти согласятся на полное прекращение огня только поле того, как ни одного российского военного «не останется на земле».
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в случае необходимости Лондон может передать Киеву вооружения, которых Украина еще не получала. На вопрос о том, будет ли королевство направлять ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow, министр ответил, что не будет разглашать информацию о возможных видах оружия, которое еще может быть отправлено.
США передали Украине спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ряд стран ЕС не хотят помогать Украине, однако пытаются это замаскировать.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили расширение на 2 миллиарда евро европейского Фонда мира, из которого осуществляется финансирование оружия для Украины.