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Группу подмосковных чиновников арестовали по делу о взяточничестве

Происшествия
Группу подмосковных чиновников арестовали по делу о взяточничестве

Правоохранители задержали глав двух управлений и главного аналитика правительства Московской области по делу о взятке. Об этом в четверг сообщает «Коммерсантъ».

По данным СК, фигуранты выдавали разрешения на строительство нежилых объектов в обмен на денежные средства. В частности, речь идет о возведении объектов на территории поселка Горки Ленинские.

Также известно и о других эпизодах, в которых подозревают чиновников. Они могли получить вознаграждение от нескольких десятков фирм и примерно 20 застройщиков. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в Орске должник пытался продать автомобиль, скрывая его от судебных приставов, писало RIA56.
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