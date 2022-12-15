Группу подмосковных чиновников арестовали по делу о взяточничестве

Правоохранители задержали глав двух управлений и главного аналитика правительства Московской области по делу о взятке. Об этом в четверг сообщает «Коммерсантъ».
По данным СК, фигуранты выдавали разрешения на строительство нежилых объектов в обмен на денежные средства. В частности, речь идет о возведении объектов на территории поселка Горки Ленинские.
Также известно и о других эпизодах, в которых подозревают чиновников. Они могли получить вознаграждение от нескольких десятков фирм и примерно 20 застройщиков. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, в Орске должник пытался продать автомобиль, скрывая его от судебных приставов, писало RIA56.