Украинский генштаб выступил против новогоднего перемирия в зоне СВО

Заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил о недопустимости временного прекращения огня в зоне спецоперации на Новый год.
Об этом он сообщил в ходе брифинга, который проходил в Киеве. Журналисты задали ему вопрос, стоит ли ждать временного перемирия между противниками.
«Интересный вопрос по поводу временного прекращения огня. Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле», — сказал Громов.
Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что от Украины не поступало никаких предложений по временному перемирию.