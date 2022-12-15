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Украинский генштаб выступил против новогоднего перемирия в зоне СВО

Армия
Украинский генштаб выступил против новогоднего перемирия в зоне СВО

Заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил о недопустимости временного прекращения огня в зоне спецоперации на Новый год.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, который проходил в Киеве. Журналисты задали ему вопрос, стоит ли ждать временного перемирия между противниками.

«Интересный вопрос по поводу временного прекращения огня. Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле», — сказал Громов.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что от Украины не поступало никаких предложений по временному перемирию.
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