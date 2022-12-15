В Красноярске водитель Mercedes посадил четверых детей в багажник и увез

Житель Красноярска заплатит штраф за то, что посадил четверых несовершеннолетних в багажник своей иномарки, закрыл его и уехал. Об инциденте сообщили в четверг в городском управлении МВД России.
По данным полиции, за рулем Mercedes находился 41-летний местный житель. Он рассказал, что пошел на такой шаг из-за отсутствия детских кресел и спешки. Свою вину он полностью признал и раскаялся.
Ему назначали штраф в размере трех тысяч рублей за нарушение требований ПДД при перевозке несовершеннолетних.
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