В Петербурге задержали пятую подозреваемую по делу об изготовлении детской порнографии

Пятую подозреваемую по делу об изготовлении детской порнографии задержали в Петербурге, передает телеканал «78» со ссылкой на источник.
Предварительно установлено, что 37-летняя жительница Самары принимала участие в создании незаконного контента и его дальнейшем распространении в Сети с целью обогащения. По месту жительства женщины прошел обыск, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители и DVD-диски. Гражданку поместили в изолятор.
По версии следствия, с августа 2018 по сентябрь 2021 года фигуранты дела заставляли детей обнажаться на камеру и демонстрировать половые органы. Иногда они сами раздевались перед несовершеннолетними.