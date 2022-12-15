В Петербурге задержали пятую подозреваемую по делу об изготовлении детской порнографии

Предварительно установлено, что 37-летняя жительница Самары принимала участие в создании незаконного контента и его дальнейшем распространении в Сети с целью обогащения. По месту жительства женщины прошел обыск, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители и DVD-диски. Гражданку поместили в изолятор.