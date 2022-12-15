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В Петербурге задержали пятую подозреваемую по делу об изготовлении детской порнографии

Происшествия
В Петербурге задержали пятую подозреваемую по делу об изготовлении детской порнографии

Пятую подозреваемую по делу об изготовлении детской порнографии задержали в Петербурге, передает телеканал «78» со ссылкой на источник.

Предварительно установлено, что 37-летняя жительница Самары принимала участие в создании незаконного контента и его дальнейшем распространении в Сети с целью обогащения. По месту жительства женщины прошел обыск, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители и DVD-диски. Гражданку поместили в изолятор.

По версии следствия, с августа 2018 по сентябрь 2021 года фигуранты дела заставляли детей обнажаться на камеру и демонстрировать половые органы. Иногда они сами раздевались перед несовершеннолетними.
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