Немцы устроили настоящую взбучку Шольцу из-за слов о планах Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся жесткой критике со стороны своих граждан. Читатели газеты Die Welt устроили главе правительства настоящую взбучку из-за его высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина.
Немецкий политик заявил, что российский лидер якобы не смог воплотить в жизнь свои планы. Пользователи Сети не согласились с Шольцем. Они напомнили ему об энергетическом кризисе и призвали заботиться о Германии, а не России.
Радио Sputnik также сообщало, что Шольц ранее заявил о неготовности ФРГ к остановке поставок российского газа. Немцы, в свою очередь, устроили настоящую взбучку Шольцу.
«К сожалению, план Шольца по разрушению экономики Германии работает», — иронично отметил читатель.
«Канцлер, по-видимому, живет в очень личном пузыре восприятия, полностью оторванном от реальности», — написал другой.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Шольц своими выпадами в сторону РФ стремится оправдать провал своей антироссийской риторики.