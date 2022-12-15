«Вместо трех человек с лопатой — один»: почему в центр Петербурга лидирует по количеству «зимних» травм

Рекордсменом по количеству «зимних» травм в разгар пришедшего 12 декабря южного циклона «Биргит» в Петербурге стал Адмиралтейский район. По словам глава муниципального образования Екатерингофский Олега Смакотина, отсутствие ограждений при сбросе снега с крыш и плохая уборка от снега тротуаров и дворов объясняется банальной нехваткой рабочих рук: «вместо трех человек с лопатой — один».
Ранее «Фонтанка» опубликовала статистику, согласно которой за сутки с 12 на 13 декабря больше всего «зимних» травм горожане получили в Адмиралтейском и Невском районе — по 10 в каждом. Однако по мнению собеседника ФАН, Адмиралтейский район занимает все же первое место травматизму, потому что там проживает в три с половиной раза меньше жителей нежели в Невском.
Возмутила Смакотина и видеозапись, опубликованная в Telegram-канале «Фонтанки» 13 декабря. На ней видно, что Снег счищаемый с одного из домов на Лиговском проспекте летит прямо на проходящих внизу пешеходов — в опасной зоне нет ни оградительных лент, ни наблюдающих.
«Интересно, есть ли среди этих случаев травмы головы от наледи, летящей прямо на макушку? Помните надписи на домах Ленинграда-Петербурга, сохраненные со времен Великой Отечественной Войны "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна"? Впору такие надписи вновь наносить. Не могу сказать за весь Петербург, но в Адмиралтейском районе точно. Сам вчера, выходя из арки дома 14 по Нарвскому проспекту, оказался в полутора метрах от счищаемого с крыши падающего снега. При этом на тротуаре с одной стороны стояла невнятная деревянная конструкция, а с другой стороны не было ничего и никого», — высказал недовольство депутат.
По мнению депутата, причина подобной халатности банальна и проста: дворники управляющих компаний, которых нанимали из расчета объема уборки входных групп, теперь должны выполнять больший объем работы. Обязанность работников ГУДП «Центр» — очистка проезжих частей улиц и тротуаров. Обязанности работников подрядчика администрации Адмиралтейского административного района ООО «Жилкомсервиса N2 Адмиралтейского района» — уборка внутридворовых территорий и проездов. Ну и свои обязанности по остаточному признаку.
При этом подконтрольное администрации ООО «Жилкомсервис N2 Адмиралтейского района», выигравшее тендер на уборку, осуществляет обслуживание примерно 25% домов в районе, а в остальной части уборку осуществляют дворники местных управляющих компаний, пояснил Смакотин.
«Так что вместо трех человек с лопатой — один. При этом он не получает три зарплаты, в лучшем случае полторы… Да и по времени он не может работать 24 на 7. Поэтому банально некому организовывать ограждение. В результате Адмиралтейский административный район за прошедшие сутки занимает и удерживает первое место по количеству травм, отнесенных к разряду "зимних". Наш район по количеству травм догоняет только Невский район, но в Невском районе в три с половиной раза больше жителей. Примечательно, что нынешний глава района Сергей Оверчук до назначения в Адмиралтейский район работал в Невском», — высказался собеседник ФАН.
Ранее стало известно, что в Петербурге очередной пешеход получил травму из-за состояния дорог. На Старо-Петергофском проспекте вследствие гололеда упала 47-летняя женщина. Ей потребовалась госпитализация.
Врачи диагностировали пострадавшей травму головы и сопутствующее внутреннее кровоизлияние. Пациентка находится в отделении нейрохирургии. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.