«Вместо трех человек с лопатой — один»: почему в центр Петербурга лидирует по количеству «зимних» травм

Ранее «Фонтанка» опубликовала статистику, согласно которой за сутки с 12 на 13 декабря больше всего «зимних» травм горожане получили в Адмиралтейском и Невском районе — по 10 в каждом. Однако по мнению собеседника ФАН, Адмиралтейский район занимает все же первое место травматизму, потому что там проживает в три с половиной раза меньше жителей нежели в Невском.