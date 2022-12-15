Туристка из России заразилась ротавирусом после отдыха в пятизвездочном отеле Турции

Путешественница утверждает, что турецкий пятизвездочный отель, в котором она остановилась, можно сравнить с хлевом. Девушке пришлось ждать заселения в номер около двух часов, при этом особо сложным стало общение с персоналом. По словам россиянки, сотрудники отеля не говорили ни по-русски, ни по-английски, передает издание TourDom.