Туристка из России заразилась ротавирусом после отдыха в пятизвездочном отеле Турции

Российская путешественница осталась крайне недовольной поездкой в Турцию и отдыхом в пятизвездочном отеле. По словам туристки, она заразилась ротавирусом в первый же день отдыха.
Путешественница утверждает, что турецкий пятизвездочный отель, в котором она остановилась, можно сравнить с хлевом. Девушке пришлось ждать заселения в номер около двух часов, при этом особо сложным стало общение с персоналом. По словам россиянки, сотрудники отеля не говорили ни по-русски, ни по-английски, передает издание TourDom.
Ресторан в отеле девушка сравнила со столовой с антисанитарными условиями. Она подчеркнула, что три дня страдала от плохого самочувствия, вызванного заражением ротавирусом. Впоследствии россиянка также заразилась коронавирусной инфекцией.
Представители турагентства, продавшего девушке путевку, отметили, что в действительности россиянка могла страдать не от ротавируса, а от акклиматизации. Кроме того, симптомы могли быть вызваны обострением хронических заболеваний.