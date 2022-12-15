«Этот день в истории». Что произошло 15 декабря, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
15 декабря весь мир отмечает День чая. Это сравнительно молодой праздник, человечество отмечает его только с 2005 года. Родиной праздника, конечно, стала Индия, однако традиция быстро прижилась во всем мире — уж очень много на свете любителей чая. Россию с этим напитком связывает трехсотлетняя история. Федор Достоевский, по слухам, писал свои произведения, выпивая стакан за стаканом крепчайшего чаю.
Сегодня 71 год исполняется радиотехническим войскам ВКС. С 1997 года радиотехники вошли в состав ВВС РФ. В зону ответственности РВ входит обеспечение зенитно-ракетных войск и авиации. Офицеры-радиотехники охраняют покой наших границ в воздушном пространстве. С помощью самого современного оборудования специалисты по обнаружению способны засечь любые вражеские перемещения на всем диапазоне высот.
15 декабря — совсем не праздничная дата для российских журналистов. Сегодня день памяти работников массмедиа, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В этом году поминать коллеги будут Олега Клокова, Алексея Ильяшевича, Сергей Постнова и многих других, погибших во время специальной военной операции. Ежегодно в этот день Союз журналистов России собирает родных и близких погибших журналистов, их друзей и коллег.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».