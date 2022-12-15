«Этот день в истории». Что произошло 15 декабря, праздники, факты, люди

15 декабря весь мир отмечает День чая. Это сравнительно молодой праздник, человечество отмечает его только с 2005 года. Родиной праздника, конечно, стала Индия, однако традиция быстро прижилась во всем мире — уж очень много на свете любителей чая. Россию с этим напитком связывает трехсотлетняя история. Федор Достоевский, по слухам, писал свои произведения, выпивая стакан за стаканом крепчайшего чаю.