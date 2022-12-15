Япония нарастила импорт руды цветных металлов из России на 520,4%

Импорт руды цветных металлов из России увеличился на 520,4% в ноябре. Такие данные привели в Министерстве финансов Японии.
Власти Японии привели статистику импорта сырья из России и сравнили показатели ноября в текущем и прошлом году. Так ввоз руды цветных металлов увеличился на 520,4%, а железной руды сократился до нулевой отметки.
Согласно статистике, Япония увеличила поставки в Россию автомобилей и медицинских товаров. Общий объем экспорта увеличился на 7,7% и 115% соответственно. А вот поставки компьютерной техники упали на 75 процентов, добавили в минфине.
Ранее стало известно о сокращении объема ввоза товаров в Россию на 17% по итогам третьего квартала года. По данным отчета Конференции ООН, экспорт увеличился на один процент за три месяца.