Глава «Росбанка» сообщила о тестировании стресс-сценария на случай ухудшения экономики

«Росбанк» занимается тестированием стресс-сценария, который будет приведен в действие в случае ухудшения экономической ситуации в России. Об этом рассказала глава компании Наталья Воеводина.
По ее совам, подобное тестирование является частью обязательной работы. Таким образом банк оценивает устойчивость к потенциальному макроразвороту, который может произойти в России. Помимо этого, компания тестирует сценарий, при котором в отношении нее будут введены санкции.
«Два этих сценария совмещаются. И в результате стресса первое, на что мы смотрим, проходим ли мы по дивидендам», — сообщила Воеводина в интервью РБК.
Ранее Центробанк зафиксировал снижение инфляционных ожиданий российских граждан. По результатам декабря текущего года они уменьшились до 12,1%.